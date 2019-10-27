Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – Skate Canada.

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – Skate Canada.Бойкова и Козловский За короткую и произвольную программы в сумме получили 216,26 балла (76,45 + 140,26). Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49), а бронзу взяли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).