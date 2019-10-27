Лидер Исламского государства (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в субботу, 26 октября, в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации, утверждает телеканал Аль-Хадас.

Лидер "Исламского государства" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в субботу, 26 октября, в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации, утверждает телеканал "Аль-Хадас". Государственное телевидение Ирака пообещало в ближайшее время опубликовать кадры операции. Уточняется, что операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона, в ней были задействованы восемь американских вертолетов.Минобороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. В ближайшие часы с официальным заявлением должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее он написал на своей странице в "Твиттере" об "очень значительном событии", но не пояснил, о чем идет речь.Однако версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.К тому же гибель лидера террористической организации ничего не изменит, если делить террористов на плохих и хороших. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров."Снова убит?" — написал Кадыров в своем Telegram-канале. И добавил, что при таких новостях ему приходят в голову слова литературного героя Тараса Бульбы: "Я тебя породил, я тебя и убью" — ведь предыдущий лидер террористической организации Аль-Каида (запрещена в России) Бен Ладен мертв, а организация по-прежнему существует. Важно полностью очистить Сирию от террористов, считает Кадыров.Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) возглавляет террористическую организацию с 2014 года, провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор в прессе не раз публиковалась информация о его ликвидации, но позже не находила подтверждения.