Американские военные направили дополнительные войска в район сирийского нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Американские военные направили дополнительные войска в район сирийского нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны.По их словам, это поможет предотвратить захват месторождений боевиками террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и других группировок, передает "Россия 24".По данным издания, в Сирию должны прибыть несколько сотен военных США, но точное число неизвестно.