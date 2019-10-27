Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов стыдится своего президента Владимира Зеленского после просмотра видео разговора последнего с радикалами в Золотом. Однако испытывает гордость за добровольцев. Об этом Сенцов написал в Facebook и назвал видео стендапом из серии #янелох.

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов стыдится своего президента Владимира Зеленского после просмотра видео разговора последнего с радикалами в Золотом. Однако испытывает гордость за добровольцев. Об этом Сенцов написал в Facebook и назвал видео стендапом из серии #янелох.Ранее Зеленский рассказал, что в Золотом потребовал от националистов не мешать разведению войск, видео беседы попало в сеть. Разговор проходил на повышенных тонах, Зеленский на реплику одного из бойцов резко ответил, что он президент, а не какой-то лох. Фраза моментально стала мемом.Позже лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение, в котором обвинил Зеленского в том, что тот сдает огромную территорию, Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения. И пригрозил, что попытка выкинуть оттуда ветеранов провалится, потому что придут десятки тысяч бойцов. И они заплатили своей кровью за право иметь собственное мнение, передает РИА Новости.Украинская журналистка Янина Соколова также записала видеообращение. В нем представитель прессы критикует главу государства за использование сленга, тыканье и хамство в разговоре.На видео отреагировала и российская сторона. Киев не готов к разведению войск в Донбассе — так оценивает ситуацию российский сенатор Алексей Пушков.В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".