В Кривом Роге местный житель Олега А. получил год тюрьмы за ношение футболки с гербом СССР.

В Кривом Роге местный житель Олега А. получил год тюрьмы за ношение футболки с гербом СССР. Суд счел, что мужчина нарушил закон, запрещающий использовать "символику коммунистического тоталитарного режима", пишет РИА Новости.Во время разбирательства украинец признал себя виновным, поэтому Дзержинский районный суд заменил реальное заключение на испытательный срок. Ему придется отмечаться в полиции, сообщать властям о своих передвижения по стране.Закон "о декоммунизации" действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь 520 исторических личностей.