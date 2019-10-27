Чемпион IBF в первом полусреднем весе, британец Джош Тейлор стал победителем второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), одолев в финале американца Реджиса Прогрейса.

Чемпион IBF в первом полусреднем весе, британец Джош Тейлор стал победителем второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), одолев в финале американца Реджиса Прогрейса.12-раундовый бой проходил в Лондоне и завершился победой Тейлора решением судей – 117: 112, 115:113, 114:114. Таким образом, 28-летний боксер защитил титул чемпиона IBF, а также завоевал чемпионские пояса по версиям WBA и WBC Diamond.Теперь на счету британца 16 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения. Для Прогрейса это поражение стало первым, при 24 победах (20 – нокаутом).