Знаменитый продюсер отправился на отдых на Мальдивские острова без 23-летней возлюбленной и ребенка. Поклонники раскритиковали поступок Тимати.

Знаменитый продюсер отправился на отдых на Мальдивские острова без 23-летней возлюбленной и ребенка. Поклонники раскритиковали поступок Тимати.В личном микроблоге артист разместил фотографию, сделанную в самолете. На снимке Тимати держит в руках разрисованную доску для серфинга. В подписи к посту музыкант объявил открытие "кэмпа"."Прогноз стоит отличный, погода – сказка! Следите за прямыми эфирами и сторис! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских", – обратился к подписчикам продюсер.Многие пользователи осудили поездку артиста. По их мнению, сейчас Тимати нужно проводить время с и ребенком: "Настя только родила, а вы умотали, ее одну с ребенком оставили", "Ребенок денег не считает ваших, ему нужно ваше присутствие, любовь и забота".26 Окт 2019 в 2:41 PDTНапомним, в середине октября в семье знаменитого продюсера произошло пополнение: у него родился сын. Мальчика назвали Ратмиром в честь исполнителя Ратмира Шишкова – близкого друга Тимати. Музыкант трагически погиб в аварии в 2007 году.На странице в "Инстаграм" рэпер рассказал, что за несколько часов до рождения сына увидел мистический знак. Во время работы в студии он включил лампу, в которой разглядел очертания женщины, держащей на руках младенца. "Через 16 часов я увидел изображение из лампы в реальной жизни", – поделился артист.