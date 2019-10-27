Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от победы с двумя мировыми рекордами на втором этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – Skate Canada.

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от победы с двумя мировыми рекордами на втором этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – Skate Canada."Я очень люблю соревнования и всегда жду их с волнением. Мне нравится то, что я делаю. Я рада, что одержала победу. Когда вернусь домой, буду продолжать работать больше, – сказала Трусова, слова которой приводит ТАСС. – Бывает, что падаю с первого прыжка на тренировках. Мне просто нужно продолжать работать".