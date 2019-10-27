Во время интенсивных тренировок картофельное пюре может стать отличной заменой специальному углеводному гелю, утверждают американские ученые.

Во время интенсивных тренировок картофельное пюре может стать отличной заменой специальному углеводному гелю, с помощью которого поддерживается уровень глюкозы в крови и повышается работоспособность у спортсменов, утверждают американские ученые.Профессор Иллинойсского университета Николас Бёрд, руководивший исследованием, опубликовал статью "Употребление в пищу картофеля столь же эффективен, как и углеводные гели, для поддержки длительной езды на велосипеде", в которой утверждает, что употребление картофельного пюре накануне интенсивных тренировок повышает производительность спортсмена. Он считает, что это простое блюдо может стать хорошей, а главное дешевой альтернативой коммерческому спецпитанию.В эксперименте принимали участие 12 велосипедистов, преодолевавших еженедельно не менее 270 километров. Во время тренировок у них измеряли уровень глюкозы в крови и температуру, а также следили за состоянием желудочно-кишечного тракта и интенсивностью упражнений.Показатели тех, кто употреблял спецгели и картофельное пюре, были одинаковыми и отличались от показателей контрольной группы, потреблявшей только воду. Замечены лишь несколько побочных эффектов: боли в желудке, метеоризм и вздутие живота. Впрочем, это может быть связано с объемом употребленного картофеля.