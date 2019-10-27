Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы. Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает такое предложение рациональным.

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы. Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает такое предложение рациональным. Своими идеями по реформированию украинской налоговой системы из восьми пунктов Милованов поделился в соцсети "Фейсбук".Главным активом страны министр считает граждан и предлагает отменить единый социальный взнос, максимально снизить налог на доходы физического лица, а для компенсации налоговых потерь и наполнения бюджета поднять налог на недвижимость, землю и другие активы.По мнению министра, это снизит уровень безработицы, будет стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплаты. Милованов отметил, что это всего лишь предложение, которое на практике вряд ли получится осуществить, но пригласил подписчиков к дискуссии.