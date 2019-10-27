В день 75-летия со дня рождения актера, народного артиста РСФСР Николая Караченцова на его могиле на Троекуровском кладбище будет открыт памятник, на котором он запечатлен в образе графа Резанова - главного героя легендарного спектакля Юнона и Авось.

В день 75-летия со дня рождения актера, народного артиста РСФСР Николая Караченцова на его могиле на Троекуровском кладбище будет открыт памятник, на котором он запечатлен в образе графа Резанова — главного героя легендарного спектакля "Юнона и Авось".Директор Московского государственного театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что 27 октября на торжественной церемонии будет присутствовать коллектив "Ленкома", где артист прослужил почти сорок лет, передает ТАСС."Считаю правильным решение открывать памятник не в день смерти актера, а в день его рождения".По словам Варшавера, аббревиатуру – "Ленком" – придумал Караченцов.Сын актера Андрей Караченцов рассказал, что много времени ушло на подбор материала. Первоначально планировалось изготовить памятник из бронзы высотой порядка двух метров. Но родственникам и коллегам хотелось избежать пафоса и громоздкости. Холодный мрамор не передавал эмоциональную натуру актера и человека. В итоге все сошлись на классическом варианте – Караченцов предстанет в образе графа Резанова, изображенным на плите из черного карельского гранита. Андрей рассказал, что фирма-изготовитель из любви к актеру создала памятник бесплатно.