В самопровозглашенной Донецкой народной республике совершена диверсия: неизвестные подорвали станцию республиканского сотового оператора связи Феникс в Донецке. Взрывом частично повреждена вышка мобильной связи. Никто из людей не пострадал.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике совершена диверсия: неизвестные подорвали станцию республиканского сотового оператора связи "Феникс" в Донецке. Взрывом частично повреждена вышка мобильной связи. Никто из людей не пострадал.В Минсвязи ДНР уже предупредили, что у абонентов "Феникса" в Пролетарском районе Донецка возможны проблемы со связью.Сейчас работу станции пытаются восстановить аварийные бригады, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД ДНР, пишет РИА Новости.