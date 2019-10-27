В воскресенье пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины в Донбассе рассказала подробности разговора президента Владимира Зеленского с участниками боевых действий.

В воскресенье пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины в Донбассе рассказала подробности разговора президента Владимира Зеленского с участниками боевых действий в населенном пункте Золотое Луганской области. Как пояснили военные, вооруженные люди, назвавшиеся добровольцами, по сути, самозванцы."Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции", — уточнили в пресс-службе.Как считают в штабе, собеседники президента незаконно владеют оружием и находятся в Золотом, пишет ТАСС. После разбирательства их действиям будет дана правовая оценка, пообещали военные.Владимир Зеленский провел два дня на в Луганской области Украины в месте запланированного разведения сил и средств сторон конфликта. По словам президента, он общался с жителями, учителями и врачами, выясняя пожелания украинцев.В целом, как рассказал Зеленский, все хотят прочного мира. Впрочем, националисты, с которыми президенту пришлось поговорить на повышенных тонах, были против разведения, называя его капитуляцией.