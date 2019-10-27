В ДТП с автобусом в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека погибли, два пострадали.

В ДТП с автобусом в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека погибли, два пострадали.В региональном УГИБДД сообщили уточненные данные.Установлено, что все пострадавшие находились в автомобиле Hyundai. Водитель — мужчина 1999 года рождения – находится в состоянии средней степени тяжести. Подросток на вид 16 лет получил тяжелые травмы. Мужчина и женщина (на вид примерно 25 лет) скончались от полученных травм на месте, передает ТАСС.Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем.ДТП произошло поздно вечером 26 октября на пересечении Коломяжского проспекта с Парашютной улицей. Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который врезался в Audi Q3.