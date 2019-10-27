В природе кофе решили разобраться сотрудники Владимирского информационного центра по атомной энергии, сделав его темой Научного холодильника.

Горячий, вкусный, бодрящий. Такими эпитетами наделяют один из самых популярных напитков - кофе. С ним связано множество легенд и домыслов. Один из них - кофе уменьшает риск сахарного диабета. Правда или миф? В природе кофе решили разобраться и сотрудники Владимирского информационного центра по атомной энергии, сделав его темой "Научного холодильника".Илья Житков, руководитель ИЦАЭ г. Владимир: "На таких мероприятиях именно такого формата говорим о еде. Где-то это тема хлеб, где-то - молоко, когда-то - сыр, а сегодня у нас будет кофе."Мало кто знает, но кофе - ягода. Его первооткрывателем считают пастуха Калдима, жившего в 9 веке. Его козы ели листья кофейного дерева и начинали неистово скакать. Об этом узнал настоятель местного монастыря. Он стал варить отвар из этих листьев для монахов, чтобы они не засыпали во время ночной службы. Напиток распространился сначала в Эфиопии, а потом по всему миру.Дарья Севрюгина: "Я по профессии химик. Заинтересовал именно химический состав кофе. Знаю, что будут про это рассказывать.""Разобрались" с кофе и эксперты-химики, и знатоки русского языка. Извечный спор: мужской или средний род закончился ничьей. С литературной точки зрения - кофе мужского рода, но в речи допустимы оба варианта. Попробовать настоящий эспрессо участники встречи смогли в конце встречи. Кофе приготовлен в ручной кофе-машине."Образца сороковых годов. Это то, с чего именно начиналась эпоха эспрессо.""Научный холодильник" собрал всех, кто неравнодушен к этому горячему, бодрящему напитку. Но, оказывается, он еще и полезный! Кофе действительно уменьшает риск сахарного диабета. Однако нужно быть осторожным: он противопоказан гипертоникам - повышает давление. Во всём нужно знать меру.Нина Глизница, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".