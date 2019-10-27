Главный тренер Ростова Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура российской премьер-лиги против Сочи (2:0). Победу желто-синим принес Роман Еременко, оформивший дубль.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура российской премьер-лиги против "Сочи" (2:0). Победу "желто-синим" принес Роман Еременко, оформивший дубль."Первый тайм очень понравился, второй не понравился совсем, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Допустили моменты у своих ворот. Считаю, что это связано с выплеском большого количества эмоций в начале игры.Сложно готовиться к "Сочи" после поражения от "Зенита" (1:6)? С одной стороны сложно, с другой – отношение футболистов на этой неделе было другим. Все хотели себя показать, поэтому я не поменял состав, чтобы у каждого был шанс реабилитироваться. Мне очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение. Благодарен за поддержку", – подытожил наставник ростовчан.Напомним, "Ростов" одержал третью победу в последних пяти играх и с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился на 13-й строчке, имея в активе 13 очков. В следующем матче чемпионата России подопечные Карпина 3 ноября на выезде сыграют с "Краснодаром", а команда Александра Точилина днем ранее примет "Тамбов".