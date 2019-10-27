Пусть ваши автомобили всегда будут исправны, а путь - добрым!

Уважаемы работники и ветераны автомобильного и городского транспорта!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем автомобилиста.Владимирская область - это регион с развитой сетью дорог и интенсивным транспортным потоком. И с каждым годом роль автомобильной отрасли возрастает. Увеличиваются потребности в грузовых перевозках, новые требования возникают к качеству работы пассажирского транспорта и к доступности транспортных услуг.Работу всей большой и сложной системы автомобильного транспорта обеспечивает множество специалистов - водителей, диспетчеров, инженеров автотранспорта, автослесарей, кондукторов. От мастерства, профессионализма, добросовестности каждого зависит общий результат. В этот праздничный день - слова благодарности и наилучшие пожелания всем, кто трудится в этой нужной и очень ответственной сфере.День автомобилиста считают своим не только профессиональные водители, но и многие тысячи автолюбителей. Всем участникам дорожного движения желаю, прежде всего, безопасности и безаварийной езды. Давайте будем стараться вести себя на дорогах вежливо и уважать друг друга. Пусть ваши автомобили всегда будут исправны, а путь - добрым!С наилучшими пожеланиями, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев.