Более 200 владимирцев сейчас проверяют свою географическую грамотность!

Географический диктант это не только о том, где находится город и какая у страны столица, но и вопросы на знание полезных ископаемых, истории и культуры России.Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Результаты диктанта станут известны 29 ноября.