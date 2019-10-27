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<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2019-vsya-noch-v-adu-nastastya-samburskaya-slegla.html" target="_blank">Вся ночь в аду: Настастья Самбурская слегла</a> - Звезда Универа вместо того, чтобы готовится к выступлению на сцене всею ночь провела в аду. Актрису свалил с ног серьезный недуг.