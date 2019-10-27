Источники газеты Wall Street Journal в Белом доме сообщили о готовности США выйти из Договора по открытому небу.

Источники газеты Wall Street Journal в Белом доме сообщили о готовности США выйти из Договора по открытому небу. Как написало издание, президент Дональд Трамп подписал документ, хотя окончательное решение еще не принято.Сторонники выхода из договора в администрации Трампа считают, что Россия, используя пролеты самолетов с наблюдателями, ведет разведку военных объектов в США. Также Россию обвиняют в препятствовании инспекций США и Канады в европейской части страны, пишет РИА Новости.Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел высказал свою серьёзную озабоченность прекращением действия договора.Членами Договора по открытому небу с 2002 года являются 34 государства.