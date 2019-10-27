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<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2019-ya-zh-ne-lox-zelenskij-sel-v-luzhu-na-donbasse.html" target="_blank">Я ж не лох: Зеленский сел в лужу на Донбассе</a> - Глава Незалежной в очередной раз убедился, что армия Украины его ни во что не ставит. Разговор с солдатами на Донбассе поставил президента в неловкое положение.