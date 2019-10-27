Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о намерении Киева передать украинским союзникам из числа стран НАТО свой уникальный опыт пятилетней войны с Россией. Свое заявление украинский министр сделал в ходе визита в Брюссель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о намерении Киева передать украинским союзникам из числа стран НАТО свой "уникальный опыт пятилетней войны с Россией". Свое заявление украинский министр сделал в ходе визита в Брюссель. По его мнению, в НАТО понимают: успех Украины — это успех всего цивилизованного мира.По словам Захаровой, такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет, но неясно, о каком "успехе" идет речь."За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен", — написала Захарова в "Фейсбуке".В остальном, по ее словам, сложно увидеть на Украине какие-либо успехи — политические, экономические, культурные либо какие-либо еще. Да и в собственно военный "успех", отмечает Захарова, верится с трудом на фоне диалога президента Украины Зеленского с вооруженными жертвами "успеха" о том, что "есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он — президент, а не лох и не лопух".