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<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2019-zhirnyj-belyash-skryvayushhuyu-zhivot-sobchak-priperli-k-stenke.html" target="_blank">Жирный беляш: Скрывающую живот Собчак приперли к стенке</a> - В сети появилось видео с телеведущей Ксенией Собчак, которая продолжает опровергать слухи о своей беременности. Пользователи считают, что звезда уже на четвертом месяце.