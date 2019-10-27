Мужчина потратил эти деньги в ночном клубе

36-летнего жителя Костромы будут судить за то, что он снял с карты знакомой женщины более 40 тысяч рублей и потратил их в ночном клубе.Как сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области, в один из дней июня этого года мужчина распивал алкоголь в компании своей матери и ее подруги. Когда спиртное закончилось, женщины отправили его в магазин. Для оплаты покупок потерпевшая передала свою карту и сообщила пин-код.По версии следствия, костромич снял все хранившиеся на счете деньги, вызвал такси и вместе к другом уехал отдыхать в один из ночных клубов Ярославля, где и потратил все деньги.Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.