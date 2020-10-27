Теперь ему грозит колония.

18 октября в полицию Кольчугинского района обратился мужчина. Он заявил об угоне велосипеда. Его сын оставил своё средство передвижения на улице, а сам отправился на занятия, а когда вернулся транспорта на месте не было. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Причинённый ущерб составил 12 000 рублей. В тот же день задержали 50-летнего мужчину, который разъезжал на нём по улицам райцентра.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное изъято и возвращено владельцу.