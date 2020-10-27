По сравнению со вчерашним днём заражённых на три больше. Но антирекорд весны область пока не побила. Напомним, в первую волну пандемии – пик заболеваемости пришёлся на 18-е мая, когда за

По сравнению со вчерашним днём заражённых на три больше. Но антирекорд весны область пока не побила. Напомним, в первую волну пандемии – пик заболеваемости пришёлся на 18-е мая, когда за сутки коронавирусом заразились сразу 99-ть человек. Всего больных коронавирусом в нашем регионе теперь 9 212. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых пациентов