2 ноября телеканал ТНТ покажет премьеру сериала Иванько, главные роли в котором сыграли Валентина Мазунина (Реальные пацаны, Горько!) и Ангелина Миримская (Бедные люди, Райские кущи). Героиня нашего интервью Валентина Мазунина впервые в этом сериале снялась в откровенной сцене. Мы поговорили с ней о том, почему Иванько – это жизненный ситком для взрослых людей, и почему она на сто процентов верит в женскую дружбу – тоже важнейшую тему сериала.

2 ноября телеканал ТНТ покажет премьеру сериала "Иванько", главные роли в котором сыграли Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Горько!") и Ангелина Миримская ("Бедные люди", "Райские кущи"). Героиня нашего интервью Валентина Мазунина впервые в этом сериале снялась в откровенной сцене. Мы поговорили с ней о том, почему "Иванько" – это жизненный ситком для взрослых людей, и почему она на сто процентов верит в женскую дружбу – тоже важнейшую тему сериала."Дни.ру":сериале "Иванько" три главные героини: одинокая учительница Валя,хамоватая тамада Настя и свежеразведенная Ярослава. Какая из ролей досталась вам?В.М: Изначально я пробовалась на роль Вали, икреативный продюсер Ксения Воронина, моя подруга, писала сериал, имея в видуменя в роли Вали. У этой героини вообще много моих черт. Но что-то несложилось, и тогда Ксюша предложила попробоваться на роль Насти. Я долгоразмышляла, работать мне в этом проекте или нет. Знаю, что на роль Насти быломного проб. Но в итоге позвали меня, чему я бесконечно рада!"Дни.ру":Когозаинтересует этот сериал?В.М:"Иванько" заинтересует взрослых, зрелыхженщин и мужчин. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы аудитория была очень широкой.Вообще у нас в "Иванько" есть и героини постарше, например, мама Вали висполнении Елены Шевченко. У этой героини сложная судьба, и еще она персонажразвивающийся, по первым сериям не скажешь, что у нее внутри такая боль. Думаю,что прекрасные женщины бальзаковского возраста тоже узнают в сериале себя.Поэтому отвечу так – каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе."Дни.ру": Удалосьли на съемках "Иванько" с кем-нибудь подружиться?В.М: У меня сложились хорошие отношения с моимпартнером Мишей Тройником, который сыграл Лешу, парня моей Насти.В самом начале съемок нам было тяжело, потомучто Миша – актер и человек более рациональный, а я – более импульсивная,интуитивно идущая вперед. Я понимала, что он мне нравится, но что-то нескладывалась, и в его глазах я видела то же самое – понимала, что он ко мнетянется, хочет разобраться, что у меня внутри. Очень долго мы пристраивались,но зато после сцены на окне, в которой у наших героев был бурный секс, всеполучилось – и показать любовь наших персонажей, и актерски притереться друг кдругу.После "Иванько" мы с Мишей снялись вместе веще одном проекте. Миша – он такой чудный, большой ребенок, при всей своейбрутальности. И я такая же! На этом мы сошлись. Мне кажется, он оченьталантливый и цельный артист."Дни.ру":Чтоскажете о режиссере проекта? О нем известно мало…В.М:Шота Гамисония – это изюминка нашего проекта!Наш золотой, заводной человек! Первая фраза, которую он нам говорил сразу же,как приходил на площадку – "… в орбиту!" Шота прекрасный режиссер, любящийжизнь, любящий женщин во всех их проявлениях. Наверное, поэтому он и снималэтот сериал. Он вдыхал горячий воздух в наш проект!"Дни.ру":Сегодняроссийский зритель избалован, ведь практически каждый день выходят новыепроекты. Почему именно на "Иванько" стоит обратить внимание?В.М:Это очень жизненный сериал, он про людей, проотношения… Это общие слова, но они важные. Я бы такой сериал смотрела! А тут ужвыбирайте сами и ищите свой ответ!"Дни.ру":Сериал"Иванько" повествует о женской дружбе. Между тем многие считают, чтодружба между женщинами – это из разряда фантастики. Вам кажется это мнениеверным?В.М:Я вообще верю в дружбу! Семья и дружба – этоочень важно, это одни из главных вещей в жизни для меня. Между мужчиной иженщиной, между женщиной и женщиной есть дружба, я в этом уверена. А как иначе?У меня есть друзья с давних времен, с которыми мы учились в институте, сейчасони играют в театре города Кудымкар. Мы вместе жили в общежитии и встречаемсядо сих пор. С Машей Скорницкой из "Реальных пацанов" мы действительно лучшиеподруги в жизни. Я знаю, что ради нее я пойду на многое, я готова ееподдержать, и почихвостить, если будет надо. Я ей абсолютно доверяю и знаю, чтос ее стороны все так же.Кто придумал, что женщины не могут дружить?Конечно, могут! Скажите еще, что любви нет… Все это пустые слова, стереотипы."Иванько"– со 2 ноября на ТНТ!