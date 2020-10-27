2 ноября телеканал ТНТ покажет премьеру сериала Иванько, главные роли в котором сыграли Валентина Мазунина (Реальные пацаны, Горько!) и Ангелина Миримская (Бедные люди, Райские кущи). Героиня нашего интервью Валентина Мазунина впервые в этом сериале снялась в откровенной сцене. Мы поговорили с ней о том, почему Иванько – это жизненный ситком для взрослых людей, и почему она на сто процентов верит в женскую дружбу – тоже важнейшую тему сериала.
2 ноября телеканал ТНТ покажет премьеру сериала "Иванько", главные роли в котором сыграли Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Горько!") и Ангелина Миримская ("Бедные люди", "Райские кущи"). Героиня нашего интервью Валентина Мазунина впервые в этом сериале снялась в откровенной сцене. Мы поговорили с ней о том, почему "Иванько" – это жизненный ситком для взрослых людей, и почему она на сто процентов верит в женскую дружбу – тоже важнейшую тему сериала.
"Дни.ру":
В
сериале "Иванько" три главные героини: одинокая учительница Валя,
хамоватая тамада Настя и свежеразведенная Ярослава. Какая из ролей досталась вам?
В.М: Изначально я пробовалась на роль Вали, и
креативный продюсер Ксения Воронина, моя подруга, писала сериал, имея в виду
меня в роли Вали. У этой героини вообще много моих черт. Но что-то не
сложилось, и тогда Ксюша предложила попробоваться на роль Насти. Я долго
размышляла, работать мне в этом проекте или нет. Знаю, что на роль Насти было
много проб. Но в итоге позвали меня, чему я бесконечно рада!
"Дни.ру":
Кого
заинтересует этот сериал?
В.М:
"Иванько" заинтересует взрослых, зрелых
женщин и мужчин. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы аудитория была очень широкой.
Вообще у нас в "Иванько" есть и героини постарше, например, мама Вали в
исполнении Елены Шевченко. У этой героини сложная судьба, и еще она персонаж
развивающийся, по первым сериям не скажешь, что у нее внутри такая боль. Думаю,
что прекрасные женщины бальзаковского возраста тоже узнают в сериале себя.
Поэтому отвечу так – каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе.
"Дни.ру": Удалось
ли на съемках "Иванько" с кем-нибудь подружиться?
В.М: У меня сложились хорошие отношения с моим
партнером Мишей Тройником, который сыграл Лешу, парня моей Насти.
В самом начале съемок нам было тяжело, потому
что Миша – актер и человек более рациональный, а я – более импульсивная,
интуитивно идущая вперед. Я понимала, что он мне нравится, но что-то не
складывалась, и в его глазах я видела то же самое – понимала, что он ко мне
тянется, хочет разобраться, что у меня внутри. Очень долго мы пристраивались,
но зато после сцены на окне, в которой у наших героев был бурный секс, все
получилось – и показать любовь наших персонажей, и актерски притереться друг к
другу.
После "Иванько" мы с Мишей снялись вместе в
еще одном проекте. Миша – он такой чудный, большой ребенок, при всей своей
брутальности. И я такая же! На этом мы сошлись. Мне кажется, он очень
талантливый и цельный артист.
"Дни.ру":
Что
скажете о режиссере проекта? О нем известно мало…
В.М:
Шота Гамисония – это изюминка нашего проекта!
Наш золотой, заводной человек! Первая фраза, которую он нам говорил сразу же,
как приходил на площадку – "… в орбиту!" Шота прекрасный режиссер, любящий
жизнь, любящий женщин во всех их проявлениях. Наверное, поэтому он и снимал
этот сериал. Он вдыхал горячий воздух в наш проект!
"Дни.ру":
Сегодня
российский зритель избалован, ведь практически каждый день выходят новые
проекты. Почему именно на "Иванько" стоит обратить внимание?
В.М:
Это очень жизненный сериал, он про людей, про
отношения… Это общие слова, но они важные. Я бы такой сериал смотрела! А тут уж
выбирайте сами и ищите свой ответ!
"Дни.ру":
Сериал
"Иванько" повествует о женской дружбе. Между тем многие считают, что
дружба между женщинами – это из разряда фантастики. Вам кажется это мнение
верным?
В.М:
Я вообще верю в дружбу! Семья и дружба – это
очень важно, это одни из главных вещей в жизни для меня. Между мужчиной и
женщиной, между женщиной и женщиной есть дружба, я в этом уверена. А как иначе?
У меня есть друзья с давних времен, с которыми мы учились в институте, сейчас
они играют в театре города Кудымкар. Мы вместе жили в общежитии и встречаемся
до сих пор. С Машей Скорницкой из "Реальных пацанов" мы действительно лучшие
подруги в жизни. Я знаю, что ради нее я пойду на многое, я готова ее
поддержать, и почихвостить, если будет надо. Я ей абсолютно доверяю и знаю, что
с ее стороны все так же.
Кто придумал, что женщины не могут дружить?
Конечно, могут! Скажите еще, что любви нет… Все это пустые слова, стереотипы.
"Иванько"
– со 2 ноября на ТНТ!