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<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2020-chistaya-pribyl-soglasiya-po-osbu-za-9-mes-2020-goda-vyrosla-v-17-raza.html" target="_blank">Чистая прибыль «Согласия» по ОСБУ за 9 мес. 2020 года выросла в 1,7 раза</a> - По итогам 9 месяцев 2020 года страховая компания «Согласие» получила чистую прибыль в размере 1 млрд руб.