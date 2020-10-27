По итогам 9 месяцев 2020 года страховая компания «Согласие» получила чистую прибыль в размере 1 млрд руб.
По итогам 9 месяцев 2020 года страховая компания «Согласие» получила чистую прибыль в размере 1 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Премия компании по 2 млн заключенных договоров составила 25,5 млрд руб., на 4% превысив показатель за аналогичный период прошлого года.
Большую часть портфеля (62%) заняли поступления по автострахованию. Доля премии по автокаско, ключевому виду страхования «Согласия», составила 36%, ОСАГО – 26%, страхованию имущества – 18%, еще 20% сборов пришлись на личное страхование и страхование ответственности.
В январе-сентябре 2020 года компания получила премию по автокаско в размере 9,2 млрд руб. (-4%). Поступления по ОСАГО выросли на 42% до 6,6 млрд руб., по страхованию имущества – на 11% до 4,7 млрд руб. По автокаско компания выплатила клиентам 5,8 млрд руб., по ОСАГО – 3,5 млрд руб., личному страхованию – 2,1 млрд руб., страхованию имущества – 829 млн руб., страхованию ответственности – 398 млн руб.
«В год кризисного спада мы сосредоточились на минимизации влияния кризисных явлений на наш бизнес и нам удалось справиться с задачей – отчетный период компания завершила с прибылью. Мы усилили агентскую сеть – в частности, число агентов в розничном страховании по итогам 9 месяцев 2020 года выросло до 7,9 тыс. человек. В результате, объем сборов через этот канал увеличился в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно мы продолжили все проекты по дальнейшей цифровизации основных процессов – покупки полисов, урегулирования убытков и работы с агентами. Это позволило нам сделать взаимодействие с клиентами и агентами более технологичным, увеличить число сервисов компании, доступных независимо от местоположения, и подтвердить, что мы оправдываем доверие в любых обстоятельствах», – комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова.
Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 мес. 2020 года премия «Согласия» составила 25,5 млрд руб., выплаты – 12,6 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».
Пресс-служба страховой компании «Согласие»
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