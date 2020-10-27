В регионе создано 5 сосудистых центров во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием.

В День борьюы с инсультом Департамент здравоохранения дает рекомендации жителям Владимирской области и рассказывает о ситуации в регионе.Как сообщили в ведомстве, профилактике и лечению инфарктов и инсультов уделяется особое внимание. В нашей области работают пять сосудистых центров во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме.Ведется работа по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». До конца 2024 года на дальнейшее переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.Также медики напомнили, что профилактика - лучший способ избежать заболевания. Нужно следить за своим артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина в крови, делать регулярно УЗИ сосудов шеи, питающих головной мозг, ЭКГ, заниматься физкультурой и правильно питаться. Факторы риска возникновения инсульта – гипертония, курение, злоупотребление алкоголем, стрессы, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина в крови и сахарный диабет.Если вовремя распознать инсульт и правильно оказать помощь человеку, можно спасти ему жизнь и сохранить здоровье. Основные симптомы инсульта – внезапная слабость, онемение в руке или ноге; нарушение речи или её понимания; потеря равновесия, нарушение координации, головокружение; обморок, потеря сознания; резкая головная боль; онемение губы, половины лица, перекос лица.