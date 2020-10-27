Для лечения и родоразрешения беременных пациенток с новой коронавирусной инфекцией на базе Родильного дома №2 города Владимира развёрнуто 20 коек, 10 из них – с кислородом.

Для лечения и родоразрешения беременных пациенток с новой коронавирусной инфекцией на базе Родильного дома №2 города Владимира развёрнуто 20 коек, 10 из них – с кислородом.Отмечается, что в родильный дом поступают женщины не только сCovid-19, но и с острой респираторной вирусной инфекцией, бронхитом и пневмонией.Для обеспечения инфекционной безопасности потоки пациенток с новой коронавирусной инфекцией и другой патологией разведены.Всего в регионе в наличии 1128 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.