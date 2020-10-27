Водитель ГАЗели оказался заблокирован в автомобиле. В Вязниковском районе произошло ДТП, по предварительной информации полиции, на 275 км трассы М-7. 45-летний водитель отечественного ГАЗа

Водитель ГАЗели оказался заблокирован в автомобиле. В Вязниковском районе произошло ДТП, по предварительной информации полиции, на 275 км трассы М-7. 45-летний водитель отечественного ГАЗа въехал в стоящую перед ним на светофоре ГАЗель. От удара та въехала в ещё один автомобиль. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области: ГАЗель, в свою очередь, совершила столкновение с впереди стоящим