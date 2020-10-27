Юрию Сенюкову и Татьяне Яксановой присвоили звание «Заслуженный тренер России».

Юрию Сенюкову и Татьяне Яксановой присвоили звание «Заслуженный тренер России».Приказом Минспорта России от 19 октября 2020 года № 109 нг почётное спортивное звание присвоено двум тренерам Владимирской области: Юрию Сенюкову (тренер ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо им. Е. В. Чичваркина») и Татьяне Яксановой (тренер ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию»).В приказе говорится следующее: «В соответствии с Положением о присвоении почётных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. № 152 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2020 г., регистрационный № 57848), приказываю: присвоить почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России»:Самбо - Сенюков Юрий Аркадьевич.Спортивное ориентирование - Яксанова Татьяна Анатольевна.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)