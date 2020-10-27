Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает . После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на ..

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает . После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на работу из дома.