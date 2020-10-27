Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает . После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на ..
<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2020-glava-pravitelstva-irkutskoj-oblasti-zabolel-koronavirusom.html" target="_blank">Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом</a> - Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает . После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на ..
[url=https://33live.ru/novosti/27-10-2020-glava-pravitelstva-irkutskoj-oblasti-zabolel-koronavirusom.html]Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом[/url] - Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает . После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на ..