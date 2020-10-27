Тело спрятали в яме на приусадебном участке и залили бетонным раствором.

В ходе распития спиртных напитков в компании трёх мужчин между хозяином дома и 44-летним гостем разгорелась ссора. Первый взял канистру с бензином, облил обидчика и поджёг его. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.Третий участник драмы не дал собутыльнику сгореть заживо и потушил его. Но мужчина не успокоился. Он взял нож и зарезал своего гостя. Угрожая расправой третьему участнику этой истории, душегуб заставил помочь ему закопать труп. Тело спрятали в яме на приусадебном участке и залили бетонным раствором.Обвиняемым оказался 38-летний иностранец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Вину он не признаёт. Расследование уголовного дела продолжается.