Депутаты Заксобрания области обсудили с общественниками актуальные проблемы региона. В частности члены Общественной палаты области обеспокоились историей с приватизацией госимущества

Депутаты Заксобрания области обсудили с общественниками актуальные проблемы региона. В частности члены Общественной палаты области обеспокоились историей с приватизацией госимущества администрации 33 региона. Общественникам стало известно, что ряд организаций: “Владимирское карьероуправление”, “ДСУ-3″, “Владимиртеплогаз” и комбинат “Тепличный” готовятся к передаче в частные руки. И делается это якобы специально без лишней шумихи, считают члены Общественной палаты. Депутаты