Пожар в здании областной научной библиотеки. Из книжной обители эвакуировались 63 работника и 2 читателя. Такую легенду придумали сотрудники МЧС в рамках учений. Цель – определить уровень

Пожар в здании областной научной библиотеки. Из книжной обители эвакуировались 63 работника и 2 читателя. Такую легенду придумали сотрудники МЧС в рамках учений. Цель – определить уровень готовности библиотекарей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Сначала, как водится, инструктаж, в ходе которого напомнили, в том числе, и о правилах пожарной безопасности на рабочих местах. Александр Адамский,