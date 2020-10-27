Белорусский президент Александр Лукашенко описал ситуацию в республике как острую. Политик заявил о радикализации протестующих.

Белорусский президент Александр Лукашенко описал ситуацию в республике как острую. Политик заявил о радикализации протестующих.Во вторник, 27 октября, Александр Лукашенко провел совещание по подготовке очередного Всебелорусского народного собрания. В ходе заседания президент прокомментировал всеобщую забастовку рабочих и студентов.Политик сообщил, что протестующие пересекли красную черту. Оппозиционеры вышли на железную дорогу и стали блокировать автоматику. Это может привести к авариям и гибели людей, отметил Лукашенко.По его словам, разжечь обстановку в республике пытаются преступные группы. "Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", – цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.Лукашенко поручил разобраться с радикально настроенными студентами и преподавателями вузов. Если они не хотят учиться и работать, то пусть покидают учебное заведение, сказал президент."Пусть определяются, где и как они хотят жить и что делать", – заявил Александр Лукашенко.Напомним, в середине октября оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии. Она призвала покинуть пост и освободить политзаключенных.Также экс-кандидат в президенты настояла на том, чтобы все люди, причастные к насилию на митингах, были привлечены к ответственности. Срок ультиматума Тихановской истек 25 октября.