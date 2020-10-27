Власти Белоруссии своими заявлениями и действиями радикализируют протесты. Такое мнение выразил политолог Павел Усов.

Власти Белоруссии своими заявлениями и действиями радикализируют протесты. Такое мнение выразил политолог Павел Усов.Эксперт обратил внимание на изменение дискурса Александра Лукашенко в отношении протестующих. Раньше президент называл оппозиционеров безработными уголовниками, а теперь – террористами. То есть сначала власти хотели дискредитировать протест, а потом стали его радикализировать.По мнению Павла Усова, глава государства так и не понял причин, сути и всей глубины политического кризиса. Александр Лукашенко и его подчиненные пошли по наиболее легкому пути – назвали демонстрантов террористами. Так они оправдывают репрессии в отношении своих соотечественников.Политолог отметил, что завершением политического кризиса станет введение военного или чрезвычайного положения в республике или локально в Минске. Усов заявил в беседе с UDF.by, что этот шаг фактически будет означать крах режима Александра Лукашенко.Есть и другой вариант развития событий. Используя слово "террористы", президент республики может сформировать условия для гражданского террора в отношении власти. Граждане перестанут вести себя мирно. "Но в этом случае не спасет даже Владимир Путин", – сказал Усов.