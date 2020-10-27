Движение по улице будет ограничено до 30 ноября.

На Октябрьском проспекте областного центра компания «Т Плюс» приступила к реконструкции 225 метров теплосети. Ориентировочно работы продлятся до 21 ноября. В срок до 30 ресурсоснабжающая организация должна восстановить дорожное полотно.Из-за ремонта закрыты четыре полосы движения из шести. Для жителей возле здания прокуратуры оборудовали новый пешеходный переход. Напомним, что старый попал в зону, где трудится бригада теплосетевиков.Подъезд к домам на Октябрьском проспекте, 14 и 16, к детскому саду № 14 и офисам осуществляется по Костерину переулку, со стороны улицы Никитской и сквера имени Гоголя.Горячую воду и отопление отключать не будут. В работу запущена резервная схема.