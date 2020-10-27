Специалист в области кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о проблемах со смартфоном, которые могут указывать на прослушку мошенниками. Многие из них трудно не заметить. По словам ..

Специалист в области кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о проблемах со смартфоном, которые могут указывать на прослушку мошенниками. Многие из них трудно не заметить.По словам Мясоедова, на прослушку могут указывать быстрая разрядка аккумулятора и перегревание аппарата. Кроме того, стоит насторожиться, если на устройстве появилось приложение, которое не устанавливал владелец. Последствием проделок злоумышленников также может быть самостоятельное включение и выключение смартфона. В таких случаях эксперт рекомендует сменить все пароли, электронную почту или SIM-карту. Если это не помогло – придётся менять сам гаджет, сообщает телеканал "".