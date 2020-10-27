Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается очень сложной. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз на течение пандемии.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается очень сложной. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала прогноз на течение пандемии.По словам специалиста, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России обострится в феврале-марте 2021 года. Она рассказала, что для того чтобы пандемия пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к инфекции.Эксперт пояснила, что этого можно добиться благодаря антителам после перенесенного заболевания, а также "клеточной" памяти лимфоцитов, помогающей справиться с вирусом. Важна и вакцинация от коварного недуга.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с COVID-19 в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря. Коронавирусом в России за последние сутки заболели 17 347 человек в 85 регионах. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Среди лидеров по заболеваемости Москва, Санкт-Петербург и Московская область.Как писали "Дни.ру", из-за сложной ситуацией с водятся новые меры борьбы с инфекцией. Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.Кроме того, ведомство ввело всеобщий масочный режим в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.