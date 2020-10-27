Исполнять обязанности руководителя управления будет ее заместитель Олег Медведев.

Сегодня Андрей Шохин подписал документы об увольнении с поста начальника управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Ольги Молевой. Исполнять обязанности руководителя управления будет ее заместитель Олег Медведев.Ольга Молева родилась в 1991 году. В 2014 году она окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Уже с 2013 году Ольга Александровна на муниципальной службе. Она быстро и успешно продвигалась по карьерной лестнице. Работала специалистом в администрации Ленинского района, затем, главным специалистом управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации Владимира.С 2015 года Ольга Молева занимала должность заведующей учебно-спортивным отделом, заместителя начальника управления по физической культуре и спорту администрации Владимира. А весной 2018 годавозглавилауправление по молодежной политике. Позже, в конце 2018 года, сити-менеджеробъединил обе структурыв одну и именно Молева стала руководить и спортом, и молодежкой Владимира.