Пока нет однозначного ответа на этот вопрос.

Традиционно КПРФ проводит во Владимире митинг 7 ноября. И в этом году обком партии подал заявку на проведение мероприятия в областном центре к праздничной дате. Но шансов, что ее согласуют, немного. Точно известно, что в Москве митингов и демонстраций не будет. А во Владимирской области неблагоприятная эпидемическая осбтановка в связи с повышением числа заболевших новыи коронавирусом.Возможно, партийцы все же проведут церемонию возложения цветов, соблюдая все правила защиты от коронавируса, и дистанционно поздравят ветеранов.