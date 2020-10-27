В результате перестрелки с участием полицейских в чеченском Ачхой-Мартане погибли двое человек. По предварительным данным, еще трое людей получили ранения. Инцидент произошел возле ..

В результате перестрелки с участием полицейских в чеченском Ачхой-Мартане погибли двое человек. По предварительным данным, еще трое людей получили ранения.Инцидент произошел возле одного из сельских кафе. Один из погибших был сотрудником правоохранительных органов, другой был гражданским. Причины произошедшего пока неизвестны, но по неподтвержденным данным, конфликт начался со словесной перепалки. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает .