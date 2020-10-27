Въехали в новый дом, а путей подъезда к нему нет!

Въехали в новый дом, а путей подъезда к нему нет! Жители областного центра по Второму Толмачёвскому переулку дома 11 не могут попасть на транспорте на территорию собственного дома.Жители соседних коттеджей перегородили забором им дорогу. Частные дома были построены несколько десятков лет назад. Это отдельный по сути мини городок и его жителям не хотелось бы, чтобы нарушали их покой. Но что делать новосёлам!? По плану дорога городская и общая, а значит пользоваться ей могут все. На деле же оказывается все по-другому. Мамам с колясками и маленькими детьми приходится оставлять транспорт на стоянке около бензоколонки и идти с детьми на руках до дома пешком почти километр. Также новосёлы жалуются на жителей посёлка, что те грозятся повредить их личный транспорт.Елена Ливанова, новосёл, жительница дома №11 по Второму Толмачёвскому переулку:- Они аргументируют это тем, что не хотят, чтобы под их окнами ездили новые жильцы. Им достаточно машин! Но мы не виноваты! Мы точно также купили квартиры, точно также хотим подъехать к собственному дому, то есть в случае чего к нам не может подъехать ни Скорая, ни полиция! У меня двое маленьких детей! Просто напросто переживаю за то, что в случае чего мы окажемся в беде, в которой нам никто не сможет помочь.Новосёлы обратились в администрацию города Владимира с просьбой урегулировать проблему. Нам удалось выяснить, что этим вопросом занимается администрация Октябрьского района. Она вынесла Постановление, в котором требует от жителей коттеджного поселка в срок до 26 августа снести препятствующие сооружения. Но постановление так и не выполнено. Сейчас администрация Октябрьского района готовит документы в суд на жителей Второго Толмачёвского переулка, которые препятствуют въезду. "Вести" продолжат следить за ситуацией.