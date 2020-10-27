Злоумышленник помог потерпевшей в приобретении техники. Имея свободный доступ к складскому помещению, он похитил технику, которой в дальнейшем распорядился по своему усмотрению...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемого в краже.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась индивидуальный предприниматель. Потерпевшая сообщила, что с ее арендуемого склада на Варшавском шоссе пропала бытовая и цифровая техника на общую стоимость 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый заявительницы, 32-летний приезжий.Как установили стражи порядка, ранее злоумышленник помог потерпевшей в приобретении техники. Имея свободный доступ к складскому помещению, он похитил технику, которой в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22