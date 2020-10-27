Подозреваемые, ранее судимые 41-летний мужчина и 38-летняя женщина, были задержаны оперативниками на Коровинском шоссе...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Подозреваемые, ранее судимые 41-летний мужчина и 38-летняя женщина, были задержаны оперативниками на Коровинском шоссе. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят прозрачный полимерный сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 150 граммов. В ходе осмотра мобильных телефонов, изъятых у задержанных, обнаружены текстовые и голосовые сообщения, фотографии мест тайниковых закладок, свидетельствующие о фактах сбыта наркотического средства.Следователем СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29