Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в шатком положении. Политолог Глеб Павловский предрек его режиму скорый крах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в шатком положении. Политолог Глеб Павловский предрек его режиму скорый крах.Эксперт заявил, что Александр Лукашенко висит над пропастью. От падения его удерживают силовики. При этом, отметил Глеб Павловский, многие белорусские милиционеры растеряны: они не понимают, какую сторону им нужно занять.Также Лукашенко удается оставаться на посту главы республики благодаря государственной экономике. Рабочие заводов не могут участвовать в стачках, потому что они прочно "впаяны в безальтернативную систему"."Они описывали ситуацию госэкономики с прямыми финансовыми санкциями за движения влево-вправо", – сказал Павловский в эфире "Эха Москвы".Эксперт назвал выстроенную Лукашенко систему ненадежной. Президент сам понимает, что ему грозит падение, и поэтому укрепляет связи с Кремлем. Политик надеется, что в последнюю минуту Москва придет ему на помощь.В конце прошлой недели истек срок ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. С 26 октября в Белоруссии была объявлена всеобщая забастовка. Против режима выступили работники МАЗ, МЗКТ, МЭТЗ и Гродно Азот.назвал демонстрантов террористами. Президент пригрозил жестоко расправиться со всеми, кто провоцирует беспорядки в республике. Также он поручил отчислить из вузов протестующих студентов.