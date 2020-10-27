Женщине, которая всё это время ждала обещанный диван, он рассказывал небылицы о недобросовестных поставщиках и пожаре на производстве.

В полицию Коврова обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у неё денег. Женщина рассказала, что отдала знакомому 12 000 рублей для покупки для неё дивана. В результате – ни мебели, ни денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Установлено, что 37-летний ковровчанин, уволился с прежнего места работы и не собирался выполнять устную договоренность. Полученные средства он потратил на личные нужны. Женщине, которая всё это время ждала обещанный диван, он рассказывал небылицы о недобросовестных поставщиках и пожаре на производстве.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ. Оно передано в суд для рассмотрения.