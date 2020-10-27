Сейчас показатель на душу населения равен 11 178 рублей. Для трудоспособных граждан – 12180, пенсионеров – 9360, детей – 11 400.

По сравнению со вторым кварталом текущего года величина прожиточного минимума в регионе выросла на 85 рублей. Сейчас показатель на душу населения равен 11 178 рублей. Для трудоспособных граждан – 12180, пенсионеров – 9360, детей – 11 400.Эти сведения используются для оценки уровня жизни во Владимирской области при реализации программ помощи малообеспеченным.Величина напрямую зависит от цен. Если они снижаются, то и уровень прожиточного минимума уменьшается.Показатель рассчитывается из стоимости потребительской корзины, в которую включён минимальный набор продуктов питания. Впоследствии к нему добавляется стоимость непродовольственных товаров. Она составляет 50% от цены на продукты питания. Обе цифры складываются и получается сумма, на которую человек может прожить.